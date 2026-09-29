ЗМІ: Британія пропонує країнам з Об’єднаних експедиційних сил свій ядерний захист

Велика Британія пропонує свою "ядерну парасольку" країнам-учасницям Об'єднаних експедиційних сил (JEF), відповідну угоду підпишуть у листопаді.

Про це повідомила фінська газета Iltalehti з посиланням на командувача ВМС Британії Гвіна Дженкінса та голову комітету з питань оборони фінського парламенту Хейккі Аутто, передає "Європейська правда".

Велика Британія пропонує Фінляндії, Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литві, Нідерландам, Норвегії та Швеції свій національний ядерний захист в рамках нових бойових сил JEF. Отже, ядерне стримування надалі не буде здійснюватися виключно через систему ядерної оборони НАТО.

Ключову роль у ядерному захисті відіграють британські атомні підводні човни.

"Фінляндія перебуває під ядерною парасолькою. Це гарантують наші підводні човни, які саме зараз патрулюють Атлантику", – заявив командувач ВМС Британії під час візиту до Фінляндії.

Країни-учасниці Об'єднаних експедиційних сил підпишуть угоду про створення бойових підрозділів у листопаді.

За словами голови комітету з питань оборони парламенту Фінляндії, міністр оборони Антті Хяккянен організує у вівторок попереднє слухання комітету щодо майбутнього засідання JEF.

Об’єднані експедиційні сили – це багатонаціональна коаліція з 10 європейських країн на чолі з Великою Британією, створена для оперативного реагування на загрози у Північній Європі, регіоні Балтійського моря, Арктиці та Північній Атлантиці.

Британія разом з Францією та США є єдиними країнами НАТО, що володіють ядерною зброєю.

Нагадаємо, у березні президент Франції Емманюель Макрон виступив із промовою про доктрину французької ядерної зброї, представивши концепцію "превентивного стримування". Згодом низка країн ухвалила рішення приєднатися до цієї ініціативи, серед останніх наразі про цю готовність заявила Фінляндія.

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