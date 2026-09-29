Трамп заперечив, що пропонував Сі купити американську зброю

Президент США Дональд Трамп заперечив, що обговорював з лідером Китаю Сі Цзіньпіном питання продажу йому американської зброї.

Слова американського президента цитує The Hill, пише "Європейська правда".

Трамп відповідав на запитання журналістів щодо своєї нещодавньої зустрічі з Сі, коли його запитали про заяву посла США в Китаї Девіда Пердью про те, що президент запропонував продати американську зброю Китаю.

Президент США заперечив, що він висловив таку пропозицію китайському колезі. При цьому він додав, що Китай "ймовірно, хотів би придбати" озброєння американського виробництва.

"Я ніколи про це не чув. Мені не треба його питати. Ви маєте на увазі, що ми збираємося продавати? Ні, вони, ймовірно, хотіли б її купити, бо ми виробляємо кращу техніку, ніж та, тож, можливо, це гарна ідея. Але ми цього не обговорювали", – заявив Трамп.

Він припустив, що у своїй заяві посол зробив помилку, переплутавши Китай з Тайванем.

"Можливо, він мав на увазі Тайвань. Гадаю, він, ймовірно, саме про це говорив", – зазначив Трамп.

Посол США в Китаї Девід Пердью у інтерв’ю заявляв, що президент під час зустрічі з китайським колегою Сі Цзіньпіном запитав його, чи не хоче він купувати зброю американського виробництва.

Державний департамент у своїй заяві зазначив, що "законодавство США забороняє продаж зброї Китаю, і жодних пропозицій чи планів щодо продажу зброї Китаю не існує".

Слід зазначити, що американський президент затримує укладення угоди про продаж зброї Тайваню на суму 14 мільярдів доларів всупереч закону 1979 року, за яким уряд США зобов’язаний постачати острову зброю оборонного призначення.

Згодом Трамп підтвердив, що на перемовинах з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у травні вони порушували питання про продаж американської зброї Тайваню.

Нагадаємо, 23-25 вересня лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідував США з державним візитом вперше з 2015 року; президент Дональд Трамп особисто зустрів його в аеропорту.

Більше про зустріч Сі і Трампа читайте у статті "Європейської правди" Дві панди замість результату: що дала "історична" зустріч Трампа і Сі та чи йшлося про Україну.