Віце-прем'єр Італії: я не проросійський, але РФ - наш стратегічний партнер

Росія є стратегічним партнером Італії в торгівлі та енергетиці.

Про це заявив віце-прем'єр і глава італійського Міністерства внутрішніх справ Маттео Сальвіні, передає Tiscali.it.

"Необхідно дотримуватися принципу добросусідства та доброї співпраці. Я не проросійський чи проамериканський. Вболіваю я, коли грає "Мілан", - сказав він.

"З Росією потрібно мати хороші торгові відносини. Це стратегічний партнер з точки зору енергетики і для наших компаній, крапка", - додав Сальвіні, підкресливши, що Італія залишається членом "всіх союзів, у які входить".

Політик раніше заявляв, що хотів би бачити Путіна в кріслі прем'єр-міністра Італії. Він неодноразово відвідував Росію і окупований Крим, а також критикував санкції проти Росії.

Нагадаємо, 1 червня Джузеппе Конте склав присягу прем’єр-міністра Італії у присутності президента Серджо Маттарелли та свого уряду. Після Конте присягу також склали всі 18 міністрів. Прем’єр Італії заявив, що виступає за перегляд санкцій проти Росії.