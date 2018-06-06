Вице-премьер Италии: я не пророссийский, но РФ - наш стратегический партнер

Россия является стратегическим партнером Италии в торговле и энергетике.

Об этом заявил вице-премьер и глава итальянского Министерства внутренних дел Маттео Сальвини, передает Tiscali.it.

"Необходимо соблюдать принцип добрососедства и хорошего сотрудничества. Я не пророссийский или проамериканский. Болею я, когда играет "Милан", - сказал он.

"С Россией нужно иметь хорошие торговые отношения. Это стратегический партнер с точки зрения энергетики и для наших компаний, точка", - добавил Сальвини, подчеркнув, что Италия остается членом "всех союзов, в которые входит".

Политик ранее заявлял, что хотел бы видеть Путина в кресле премьер-министра Италии. Он неоднократно посещал Россию и оккупированный Крым, а также критиковал санкции против России.

Напомним, 1 июня Джузеппе Конте принес присягу премьер-министра Италии в присутствии президента Серджо Маттареллы и членов своего кабинета. После Конте присягу также принесли все 18 министров. Премьер Италии заявил, что выступает за пересмотр санкций против России.