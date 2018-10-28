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В аеропорту Брюсселя через страйк скасували 150 рейсів

Неділя, 28 жовтня 2018, 15:08

Через страйк вантажників компанії-оператора багажу Aviapartner в аеропорту Брюсселя в неділю скасували чверть рейсів.

Про це повідомляє RTBF.

Загалом починаючи з четверга, відколи триває страйк працівників Aviapartner в аеропорту Брюсселя скасували 530 рейсів. При цьому багато пасажирів були змушені провести ніч в аеропорту.

У неділю через страйк були скасовані 150 з 550 рейсів.

Страйк співробітників компанії, яка відповідає за вантаження і вивантаження багажу, зачепив рейси авіакомпаній Aer lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Serbia, Air Transat, ANA — All Nippon Airways, BMI Regional, British Airways, CSA Czech Airlines, EasyJet, El Al, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, FlyEgypt, Iberia, KLM, Ryanair, SAS, TUI fly, Tunisair, Turkish Airlines та інших.

Страйкарі вимагають поліпшення умов праці та збільшення фінансових компенсацій, також вони не задоволені тим, що у них немає точного графіка перерв на обід.

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Бельгія
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