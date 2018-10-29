Союзник Меркель по коаліції висунув ультиматум після втрати позицій на виборах

Коаліційна Соціал-демократична партія Німеччини дала партнерам з блоку канцлера Ангели Меркель час до наступного року, щоб проявити результат у політиці уряду, погрожуючи припинити альянс, якщо не відбудеться поліпшення після втрати партіями позицій на регіональних виборах в неділю.

Про це пише Reuters.

Консервативні християнські демократи (ХДС) Меркель стали першими на виборах у західному штаті Гессен, проте отримали лише 27,2% за попередніми даними телекомпанії ZDF.

Це ознаменувало величезне падіння з 38,3%, виграних ХДС на останніх виборах в Гессені 2013 року.

СДПН отримала лише 19,6% голосів після попереднього результату 30,7%. Це найгірший результат у західному штаті з 1946 року. Партія показала однаковий результат із "зеленими", також 19,6%.

Лідер СДПН Андреа Налес заявила, що використовуватиме дорожню карту, в якій буде вимірювати прогрес правлячої коаліції, з винесенням певного рішення у середньостроковій перспективі наступного року.

"Тоді ми могли б оцінити впровадження цієї дорожньої карти і зможемо чітко зрозуміти, чи є цей уряд для нас правильним місцем. Стан уряду є неприйнятним", - заявила Налес.