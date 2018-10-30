У Польщі відкрили справу проти української фірми за випуск гри про Освенцим

Окружна прокуратура Варшави проводить слідство проти української фірми, яка займається випуском комп'ютерних ігор, через її наміри випустити гру про Освенцим.

Про це заявив речник прокуратури Лукаш Лапчинський, повідомляє Rzeczpospolita.

Справу відкрили на підставі заяви голови польського Інституту національної пам’яті Ярослава Шареки, на думку якого поява такої гри є образою польського народу і пропагандою фашистського ладу.

"Слідство перебуває на етапі збору доказового матеріалу" - сказав Лапчинський.

Гру на ринок має намір випустити українська фірма Aliens Games, яка займається випуском комп’ютерних ігор. Гра спирається на тематику, пов’язану з концентраційними таборами, дія відбувається на території концтабору Аушвіц-Біркенау. Користувачеві при цьому пропонують обрати для себе або роль в’язня табору, або роль наглядача-есесівця.

Наразі в інтернеті поширюють матеріали з рекламою гри. Серед іншого, реклама містить сцени розстрілу і знищення в’язнів у газових камерах, а також фрази на кшталт "польські табори смерті", "де є гонор великого польського народу, де ваш гонор, польські пси?".

Про гру стало відомо завдяки заяві депутата Йозефа Бринкуса. Він зазначив, що хоча виробником гри є українська фірма, насправді її авторами виступають росіяни.

"Ця інформація дозволяє стверджувати, що в цьому випадку може йтися про політичну провокацію проти Польщі у міжнародному масштабі" - заявив депутат.