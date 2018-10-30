В Польше открыли дело против украинской фирмы за выпуск игры об Освенциме

Окружная прокуратура Варшавы ведет следствие против украинской фирмы, которая занимается выпуском компьютерных игр, из-за ее намерения выпустить игру об Освенциме.

Об этом заявил спикер прокуратуры Лукаш Лапчинский, сообщает Rzeczpospolita.

Дело открыли на основании заявления главы польского Института национальной памяти Ярослава Шареки, по мнению которого появление такой игры является оскорблением польского народа и пропагандой фашистского строя.

"Следствие находится на этапе сбора доказательного материала", - сказал Лапчинский.

Игру на рынок намерена выпустить украинская фирма Aliens Games , которая занимается выпуском компьютерных игр. Игра опирается на тематику, связанную с концентрационными лагерями, действие происходит на территории концлагеря Аушвиц-Биркенау. Пользователю при этом предлагают выбрать для себя либо роль узника лагеря, либо роль надзирателя-эсэсовца.

Сейчас в интернете распространяют материалы с рекламой игры. Среди прочего, реклама содержит сцены расстрела и уничтожения заключенных в газовых камерах, а также фразы "польские лагеря смерти", "где гонор великого польского народа, где ваш гонор, польские псы?".

Об игре стало известно благодаря заявлению депутата Йозефа Бринкуса. Он отметил, что хотя производителем игры является украинская фирма, на самом деле ее авторами выступают россияне.

"Эта информация позволяет утверждать, что в этом случае речь может идти о политической провокации против Польши в международном масштабе", - заявил депутат.