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Єврокомісар підписав нову програму підтримки Донбасу

П'ятниця, 9 листопада 2018, 16:35

Єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства Йоганнес Ган і постійний представник Програми розвитку ООН в Україні Оснат Лубрані підписали угоду про Програму Євросоюзу з підтримки сходу України на 50 млн євро.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Мені надзвичайно приємно бути тут і підписати угоду, яка має на меті допомогти людям на сході. Ми підписали програму, яка підтримає майбутнє сходу України", - сказав Ган під час заходу у Києві.

За його словами, ця програма допоможе внутрішньо переміщеним особам, університетам, які виїхали на підконтрольну владі України територію, та підприємцям.

9 листопада Йоганнес Ган прибув до України з офіційним візитом. Він вже зустрівся з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним і поклав квіти до меморіалу пам’яті Небесної сотні.

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Донбас та ОРДЛО
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