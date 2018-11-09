Єврокомісар підписав нову програму підтримки Донбасу

Єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства Йоганнес Ган і постійний представник Програми розвитку ООН в Україні Оснат Лубрані підписали угоду про Програму Євросоюзу з підтримки сходу України на 50 млн євро.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Мені надзвичайно приємно бути тут і підписати угоду, яка має на меті допомогти людям на сході. Ми підписали програму, яка підтримає майбутнє сходу України", - сказав Ган під час заходу у Києві.

За його словами, ця програма допоможе внутрішньо переміщеним особам, університетам, які виїхали на підконтрольну владі України територію, та підприємцям.

9 листопада Йоганнес Ган прибув до України з офіційним візитом. Він вже зустрівся з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним і поклав квіти до меморіалу пам’яті Небесної сотні.