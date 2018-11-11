Румунія: автомобіль влетів у натовп в торговому центрі

Чоловік на автомобілі врізався в двері торгового центру в місті Бреїла, внаслідок чого семеро осіб постраждали, зокрема двоє дітей 11 і 13 років.

Про це пише AP.

Прес-секретар міської поліції Лаура Дан заявила, що водій завдав ножових поранень іншому чоловікові внаслідок суперечки щодо власності на транспортний засіб, потім поїхав і збив двох людей на кільцевій дорозі, після чого в'їхав у двері торгового центру.

За її даними, 20-річний водій затриманий, у його крові виявили алкоголь.

За словами свідка, інцидент стався в годину пік, коли в торговому центрі було багато людей.

Загалом від дій зловмисника постраждали 10 людей. Стан одного постраждалого оцінюють як тяжкий.