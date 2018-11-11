Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Австрії підтвердили, що ведуть справу проти ще одного ймовірного шпигуна

У Варшаві відбувся Біло-червоний марш до 100-річчя відновлення незалежності

Путін: Росія хоче діалогу зі США щодо ракетного договору

Путін оцінив ідею Макрона про утворення європейської армії






Румунія: автомобіль влетів у натовп в торговому центрі

Неділя, 11 листопада 2018, 17:24

Чоловік на автомобілі врізався в двері торгового центру в місті Бреїла, внаслідок чого семеро осіб постраждали, зокрема двоє дітей 11 і 13 років.

Про це пише AP.

Прес-секретар міської поліції Лаура Дан заявила, що водій завдав ножових поранень іншому чоловікові внаслідок суперечки щодо власності на транспортний засіб, потім поїхав і збив двох людей на кільцевій дорозі, після чого в'їхав у двері торгового центру.

 

За її даними, 20-річний водій затриманий, у його крові виявили алкоголь. 

За словами свідка, інцидент стався в годину пік, коли в торговому центрі було багато людей.  

Загалом від дій зловмисника постраждали 10 людей. Стан одного постраждалого оцінюють як тяжкий.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Румунія інциденти
powered by lun.ua
Читайте також
У Швейцарії евакуювали торговий центр через повідомлення про бомбу
Витік хімічної речовини в торговому центрі в Глазго: 40 постраждалих
Різдвяна ялинка у найвідомішому торговому центрі Неаполя простояла добу, її вкрали
Напад в торговому центрі в Польщі: поліція виключає версію теракту