Румунія: автомобіль влетів у натовп в торговому центрі
Неділя, 11 листопада 2018, 17:24
Чоловік на автомобілі врізався в двері торгового центру в місті Бреїла, внаслідок чого семеро осіб постраждали, зокрема двоє дітей 11 і 13 років.
Про це пише AP.
Прес-секретар міської поліції Лаура Дан заявила, що водій завдав ножових поранень іншому чоловікові внаслідок суперечки щодо власності на транспортний засіб, потім поїхав і збив двох людей на кільцевій дорозі, після чого в'їхав у двері торгового центру.
За її даними, 20-річний водій затриманий, у його крові виявили алкоголь.
За словами свідка, інцидент стався в годину пік, коли в торговому центрі було багато людей.
Загалом від дій зловмисника постраждали 10 людей. Стан одного постраждалого оцінюють як тяжкий.
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