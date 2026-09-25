ЗМІ: у Німеччині вважають РФ причетною до підпалу в Мюнхені біля оборонних компаній

Німецькі слідчі вважають, що за підпалом у Мюнхені, який стався на початку вересня біля будівель оборонних компаній, стоїть російська військова розвідка.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung, пише "Європейська правда".

У ніч на 3 вересня у Мюнхені із автомобіля, що рухався, на будівельний майданчик кинули два запалювальні пристрої. Майданчик розташований безпосередньо біля штаб-квартир технологічної та оборонної компаній Rohde&Schwarz і Helsing. Компанія Helsing виробляє безпілотники та постачає їх українським військовим.

Пожежу, що виникла після підпалу, швидко загасили, а другий запалювальний пристрій знешкодили.

За підозрою в причетності до атаки затримали чоловіка та жінку – обидва громадяни Болгарії. За інформацією FAZ з безпекових кіл, вони могли входити до групи російської військової розвідки, яка діяла зі Словаччини.

Слідчі вважають, що за інцидентами в Лейпцигу із дронами, який відбувся в серпні, та в Мюнхені стоїть один і той самий організатор – військова розвідка Росії.

За даними FAZ, останні російські диверсійні атаки здійснюють групи, сформовані зі спеціалістів різних підрозділів російської військової розвідки. За планування та проведення атаки дронами на аеропорт Лейпцига нібито відповідав кадровий офіцер Денис Смолянінов. За даними дослідницької платформи Dossier Center, він відповідає за проведення диверсійних операцій.

Водночас друга група військової розвідки РФ, за даними видання, діяла зі Словаччини. Вона мала здійснити диверсії у Словаччині та Мюнхені. У Словаччині запобігли підпалу на підприємстві української оборонної компанії Skyeton поблизу Пряшева.

У Мюнхені ж напад відбувся, однак збитки виявилися обмеженими через непрофесійні дії ймовірних виконавців.

Німецькі правоохоронці вважають затриманих громадян Болгарії завербованими помічниками, яких називають агентами низького рівня.

Глава МВС Баварії пов’язував інцидент із підпалом у Мюнхені з іншими диверсіями у Німеччині.

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