У Парижі зупинили план реконструкції хмарочоса, що отримав славу "найпотворнішого"

Реконструкцію вежі Монпарнас у Парижі, яку давно критикують за її вигляд, зупинили через розбіжності між співвласниками будівлі щодо планів і вартості проєкту.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Вежа Монпарнас, відкрита у 1973 році, є найвищим хмарочосом у центральній частині Парижа. Водночас її часто називають найпотворнішою будівлею французької столиці. Відвідувачі оглядового майданчика вежі часто жартують, що місто виглядає з нього найкраще, бо самої будівлі не видно.

Плани масштабної реконструкції вежі розробляли понад десять років. Архітектори планували повністю оновити її фасад, замінивши його на скляний, додати озеленення, садову терасу на 16-му поверсі та теплицю на даху. Також у 59-поверховій будівлі планували облаштувати готель на трьох поверхах і нові офісні та рекреаційні приміщення.

Проєкт реконструкції вежі Монпарнас зображення: RPBW

Втім, вартість проєкту разом із масштабними роботами з видалення азбесту зросла більш ніж удвічі – до 800 млн євро.

Цього тижня приватні співвласники будівлі, серед яких французькі інвестиційні фонди та страхові компанії, провели голосування щодо початку першого етапу реконструкції. Він передбачав видалення азбесту, демонтаж частини внутрішніх конструкцій та частини фасаду. Понад три чверті співвласників проголосували проти проєкту після суперечок щодо його планів і вартості.

Це було останнє голосування, яке дозволяло розпочати роботи до завершення терміну дії дозволу на реконструкцію наприкінці листопада.

Наразі існує ризик, що вежа, яку вже закрили для реконструкції, залишиться порожньою. Влітку рятувальники втручалися після того, як уламки скла з будівлі впали на вулицю. Ніхто не постраждав.

У мерії Парижа заявили, що хочуть знайти "альтернативне рішення", щоб територія не залишалася без змін. Водночас представники опозиційних лівих сил у міській раді пропонують взагалі знести хмарочос та облаштувати на його місці парк, який, на їхню думку, допоміг би охолоджувати місто під час літніх хвиль спеки.

Нагадаємо, у серпні президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно отримав ключі від своєї нової офіційної резиденції в Берліні, де він працюватиме, поки палац Бельвю перебуватиме на багаторічній реконструкції.

Також повідомляли, що Букінгемський палац припинив проводити прийняття іноземних лідерів через ремонт до 2027 року.