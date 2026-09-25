Прем’єр Британії виключив можливість проведення дострокових виборів

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що він не планує оголошувати дострокові вибори до парламенту.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC, пише "Європейська правда".

Бернем заявив, що його "не спокушає" ідея оголосити дострокові загальні вибори і що вони не відбудуться "найближчим часом".

"Ні, найближчим часом виборів не буде. Я зосереджений на роботі прем’єр-міністра і роблю те, що обіцяв зробити", – відповів він на питання журналіста.

Прем’єр зазначив, що бачив спекуляції на цю тему в ЗМІ, додавши, що вибори до парламенту відбудуться за графіком – у 2029 році.

"Ну, так, саме тоді й відбудуться наступні вибори. Усі ці спекуляції щодо дострокових виборів я можу остаточно розвіяти", – заявив глава уряду.

Останні опитування свідчать про те, що позиції Лейбористської партії покращилися з того часу, як у липні Бернем замінив свого попередника Кіра Стармера на Даунінг-стріт, хоча правопопулістська партія Reform UK та консерватори не сильно відстають від його політсили.

Дострокові загальні вибори могли б надати Бернему власний мандат і звільнити його від зобов’язань, взятих у передвиборчій програмі лейбористів за 2024 рік.

"Знаєте, люди хочуть, щоб я, який щойно обійняв посаду, взявся за виконання тих завдань, про які ми говорили в цьому інтерв’ю, а не ставив на перше місце політику, спрямовану на власну вигоду, саме це я б зробив, якби оголосив вибори, але я не збираюся цього робити", – прокоментував ці припущення британський прем’єр.

Він зазначив, що наступного тижня під час виступу на з’їзді Лейбористської партії в Ліверпулі детальніше розповість про свої пріоритети та окреслить "напрямок, у якому я хочу вести країну в найближчий період".

За словами Бернема, його головним пріоритетом на посаді є допомога людям у боротьбі з високою вартістю життя та підтримка бізнесу, а не "занурення країни у процес, спрямований у минуле".

"Настав час поставити крапку, змусити країну дивитися вперед, об’єднатися, щоб люди знову відчули хоч трохи надії у своєму житті. Саме це я намагаюся зробити, і сподіваюся просунутися далі в найближчий період, а не повертати людей у виборчий цикл", – пояснив він свою позицію.

Нещодавно писали, що підтримка британської правопопулістської партії Reform UK впала до найнижчого рівня з часу загальних виборів 2024 року.

Також нещодавні опитування свідчили, що частка британців, які негативно ставляться до лідера Reform UK Найджела Фараджа становить 69%, що стало найвищим показником, який зафіксований у рамках моніторингу YouGov за десятиліття його проведення.