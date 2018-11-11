Румыния: автомобиль влетел в толпу в торговом центре
Воскресенье, 11 ноября 2018, 17:24
Мужчина на автомобиле врезался в дверь торгового центра в городе Брэила, в результате чего семь человек пострадали, в том числе двое детей 11 и 13 лет.
Об этом пишет AP.
Пресс-секретарь городской полиции Лаура Дан заявила, что водитель нанес ножевые ранения другому мужчине результате спора о праве собственности на транспортное средство, затем поехал и сбил двух человек на кольцевой дороге, после чего въехал в двери торгового центра.
По ее данным, 20-летний водитель задержан, в его крови обнаружили алкоголь.
По словам свидетеля, инцидент произошел в час пик, когда в торговом центре было много людей.
В общем от действий злоумышленника пострадали 10 человек. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое.
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