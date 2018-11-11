В Австрії підтвердили, що ведуть справу проти ще одного ймовірного шпигуна

Прокуратура Відня веде розслідування відносно співробітника Федерального відомства із захисту конституції і боротьби з тероризмом (австрійської контррозвідки, BVT) за підозрою в шпигунстві.

Про це пише ТАСС з посиланням на віденську прокуратуру.

"Я можу підтвердити, що в прокуратурі Відня ведеуть розслідування відносно співробітника BVT через шпигунство", - розповіла представник прокуратури Відня. За її словами, цю справу ведуть в закритому режимі, тому прокуратура не може викласти суть розслідування. Крім того, вона не стала називати країни, які можуть бути залучені до ходу розслідування про шпигунство співробітника контррозвідки.

У свою чергу в МВС Австрії також підтвердили, що розслідування за участю працівника BVT існує.

"Таке розслідування [щодо контррозвідника] ведеться", - сказав офіційний представник МВС у відповідь на прохання підтвердити твердження австрійської преси про підозру шпигунства на користь Росії.

За даними видання Kronen Zeitung, контррозвідника підозрюють у шпигунстві саме на користь Росії. Співробітника австрійської контррозвідки підозрюють у розголошенні державної таємниці. За даними медіа, він передавав секретні дані російській розвідці. Кілька тижнів тому, через підозри щодо цієї людини, у відомстві, а також за двома іншими адресами, були проведені обшуки.

За австрійським законодавством такі дії караються позбавлення волі терміном до 10 років.

Раніше цього тижня стало відомо про шпигунство на користь Росії відставного полковника збройних сил Австрії.

Відень і Москва обмінялися з цього приводу різкими заявами. Глава МЗС Австрії Карін Кнайсль у зв’язку з цим скасувала заплановану поїздку до Москви. Вона заявила, що в разі підтвердження підозр у шпигунстві російсько-австрійські відносини будуть серйозно обтяжені.