Новий шпигунський скандал: в Австрії знайшли ще одного російського шпигуна - ЗМІ

Австрійське видання Kronen Zeitung з посиланням на джерела повідомило про ще одну російську шпигунську справу.

За інформацією видання, прокуратура Австрії більше року розслідує дії співробітника Федерального відомства із захисту конституції і боротьби з тероризмом (австрійської контррозвідки), якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Співробітника австрійської контррозвідки підозрюють у розголошенні державної таємниці. Згідно з підозрами, він передавав секретні дані російській розвідці. Кілька тижнів тому через підозри щодо цієї людини у відомстві, а також за двома іншими адресами, були проведені обшуки

За австрійським законодавством такі дії караються позбавлення волі терміном до 10 років.

Раніше цього тижня стало відомо про шпигунство на користь Росії відставного полковника збройних сил Австрії.

Відень і Москва обмінялися з цього приводу різкими заявами. Глава МЗС Австрії Карін Кнайсль у зв’язку з цим скасувала заплановану поїздку до Москви. Вона заявила, що в разі підтвердження підозр у шпигунстві російсько-австрійські відносини будуть серйозно обтяжені.