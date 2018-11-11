В Австрии подтвердили, что ведут дело против еще одного предполагаемого шпиона

Прокуратура Вены ведет расследование в отношении сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (австрийской контрразведки, BVT) по подозрению в шпионаже.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на венскую прокуратуру.

"Я могу подтвердить, что в прокуратуре Вены ведется расследование в отношении сотрудника BVT из-за шпионажа", - рассказала представитель прокуратуры Вены. По ее словам, это дело ведут в закрытом режиме, поэтому прокуратура не может изложить суть расследования. Кроме того, она не стала называть страны, которые могут быть привлечены в ходе расследования о шпионаже сотрудника контрразведки.

В свою очередь в МВД Австрии также подтвердили, что расследование с участием работника BVT существует.

"Такое расследование [относительно контрразведчика] ведется", - сказал официальный представитель МВД в ответ на просьбу подтвердить утверждение австрийской прессы о подозрении шпионажа в пользу России.

По данным издания Kronen Zeitung, контрразведчика подозревают в шпионаже именно в пользу России.

Сотрудника австрийской контрразведки подозревают в разглашении государственной тайны. Согласно подозрениям, он передавал секретные данные российской разведке. Несколько недель назад из-за подозрений в отношении этого человека в ведомстве, а также по двум другим адресам были проведены обыски

По австрийскому законодательству такие действия наказываются лишением свободы сроком до 10 лет.

Ранее на этой неделе стало известно о шпионаже в пользу России отставного полковника вооруженных сил Австрии.

Вена и Москва обменялись по этому поводу резкими заявлениями. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль в связи с этим отменила запланированную поездку в Москву. Она заявила, что в случае подтверждения подозрений в шпионаже русско-австрийские отношения будут серьезно обременены.