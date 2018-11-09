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В Австрії екс-полковника збройних сил підозрюють у шпигунстві на РФ протягом 20 років

П'ятниця, 9 листопада 2018, 10:15

Колишнього полковника збройних сил Австрії затримали за підозрою в тому, що він протягом 20 років займався розвіддіяльністю на користь Росії.

Про це повідомляє Kronen Zeitung з посиланням на близькі до розслідування джерела.

"Так, йдеться про естраординарний випадок. Ми дуже раді, що підозрюваного викрито", - повідомив увечері у четвер представник Міноборони Австрії.

У вівторок вранці канцлер Австрії Себастьян Курц підтвердив, що колишнього офіцера підозрюють у шпигунстві.

Як зазначається, екс-офіцер, якому нині 70 років, імовірно збирав дані про австрійські ВПС, артилерійські системи та міграційну кризу. Крім того, він підозрюється в передачі детальної інформації про багатьох високопоставлених військових Австрії.

Зазначається, що офіцер протягом 20 років працював на російську військову розвідку.

За даними видання, підозрюваний діяв дуже професійно. Кожні два тижні виходив на зв'язок зі своїм російським контактом на ім'я Юрій.

За свою шпигунську діяльність, за інформацією видання, офіцер заробив 300 тисяч євро.

Наразі офіцеру у відставці висунули звинувачення у шпигунстві на іноземну державу.

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Австрія Росія
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