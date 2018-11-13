Україна підтримала Ізраїль на тлі ескалації довкола сектору Газа

Міністерство закордонних справ України занепокоєне ескалацією ситуації довкола сектора Газа, пов'язаною з ракетними обстрілами півдня Ізраїлю впродовж двох днів.

"Вважаємо неприйнятними ракетні обстріли ізраїльської території, які несуть смертельну небезпеку життю цивільного населення", - йдеться в заяві МЗС України.

Дипломати наголосили, що обстріли можуть призвести до масштабного збройного протистояння.

Відомство висловило співчуття народу Ізраїлю через загибель та поранення громадян країни.

"В Україні глибоко співчувають дружньому народу Ізраїлю у зв'язку із загибеллю та пораненнями ізраїльських громадян внаслідок ракетних обстрілів з території сектора Газа", - зазначили в МЗС.

Обстріли ізраїльської території почалися після того, як 11 листопада ізраїльські спеціальні сили під прикриттям увійшли в Газу і вчинили спробу захоплення одного з польових командирів бойовиків в секторі, який відповідає за будівництво підземних тунелів. В результаті перестрілки семеро бойовиків ХАМАС загинули, зокрема й сам польовий командир Нуреддін Салям Барак. Загинув також ізраїльський полковник.

Ізраїль завдав ударів у відповідь приблизно по 70 об'єктах на території сектору Газа.