Украина поддержала Израиль на фоне эскалации вокруг сектора Газа

Министерство иностранных дел Украины обеспокоено эскалацией ситуации вокруг сектора Газа, связанной с ракетными обстрелами юга Израиля в течение двух дней.

"Считаем неприемлемыми ракетные обстрелы израильской территории, которые несут смертельную опасность гражданскому населению", - говорится в заявлении МИД Украины.

Дипломаты подчеркнули, что обстрелы могут привести к масштабному вооруженному противостоянию.

Ведомство выразило соболезнования народу Израиля из-за гибели и ранений граждан страны.

"В Украине глубоко сочувствуют дружественному народу Израиля в связи с гибелью и ранениями израильских граждан в результате ракетных обстрелов с территории сектора Газа", - отметили в МИД.

Обстрелы израильской территории начались после того, как 11 ноября израильские специальные силы под прикрытием вошли в Газу и сделали попытку захвата одного из полевых командиров боевиков в секторе, который отвечает за строительство подземных тоннелей. В результате перестрелки семь боевиков ХАМАС погибли, в том числе и сам полевой командир Нуреддин Салям Барак. Погиб также израильский полковник.

Израиль нанес удары примерно по 70 объектам на территории сектора Газа.