ЗМІ: Британія і ЄС погодили угоду Brexit на технічному рівні

Британські та європейські переговірники узгодили на технічному рівні угоду про умови виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС.

Про це повідомила BBC.

14 листопада відбудеться надзвичайне засідання британського кабінету міністрів, на якому текст може бути остаточно схвалений.

Якщо міністри погодяться з текстом, поданим прем'єр-міністром Терезою Мей, то 24-25 листопада в Брюсселі може пройти саміт, на якому угода щодо Brexit може бути остаточно затвердженою.

Сполучене Королівство залишає ЄС 29 березня, проте угода про вихід має бути досягнута у найближчі тижні для того, щоб до березня її встигли схвалити британський та Європейський парламенти.