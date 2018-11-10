Brexit: ще один британський міністр йде у відставку

Міністр транспорту Великої Британії Джо Джонсон подав у відставку, закликавши провести в країні новий референдум про вихід з Євросоюзу.

"З огляду нате, що реальність Brexit виявилася настільки далека від того, що колись було обіцяно, демократичне завдання - дати громадськості остаточне слово", - написав він у своєму блозі.

Джонсон заявив, що новий референдум не повинен бути повторенням минулого в 2016 році. Він зазначив, що в ньому буде питання, чи готові британці продовжити боротися за вихід з ЄС, знаючи можливі умови угоди.

Джонсон вважає, що угода з ЄС залишить економіку країни ослабленою, а якщо угоди не вийде, то несправедливий збиток понесуть всі британці. На його думку, переговори закінчаться виплатами на користь ЄС десятків мільярдів фунтів і втратою Великою Британією контролю і "місця за столом".

PA

"Уявити нації вибір між двома непривабливими результатами, васалітетом і хаосом, - провал британської державності в масштабах, небачених з часів Суецької кризи. Британія стоїть на межі найбільшої кризи з часів Другої світової війни", - написав Джонсон.

Британський міністр з питання Brexit Домінік Рааб розраховує, що угода з ЄС про вихід Великої Британії буде затверджена до 21 листопада. Велика Британія перестане бути членом Євросоюзу 29 березня 2019 року.

Джо Джонсон - брат колишнього міністра закордонних справ Великої Британії Бориса Джонсона, який пішов у відставку у липні цього року.