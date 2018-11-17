У Франції масштабні протести проти зростання цін на пальне, є загиблий і поранені

По всій Франції в суботу проходять протести водіїв, які вже ознаменувалися трагічними інцидентами.

Про це повідомляє BFMTV.

Очікується, що по всій країні відбудеться 1500 акцій "жовтих жилетів", як охрестили протестувальників у ЗМІ через обов’язковий атрибут водіїв – яскраво жовтий світло відбиваючий жилет.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер, вранці по всій країні зафіксовані більше 1000 акцій, в яких беруть участь 50 тисяч людей.

Зранку протестувальники заблокували ряд доріг, в тому числі і кільцеву дорогу в районі Парижа. Через це низка перевізників ще напередодні скасували свої суботні рейси по країні.

Не обійшлося і без інцидентів.

В департаменті Ізер жінка везла свою доньку до лікаря, коли побачила натовп протестувальників, які намагалися завадити її проїзду. Водійка запанікувала і направила автомобіль на людей. В результаті загинув 50-річний чоловік.

Учасники акції вшанували загиблого протестувальника хвилиною мовчання

Крім того, за даними МВС Франції, незначні поранення отримали 16 людей, ще один протестувальник отримав серйозні травми у Савої, збитий автомобілем. Також повідомляється про щонайменше одного травмованого правоохоронця.

Акції спрямовані проти здорожчання пального у країні.

"Ідея протесту – стояти на місці, щоб бути почутими. Доки не буде змін, ми не рушимо з місця. Ми рішуче налаштовані стояти до вечора суботи, неділі, понеділка" - заявив один з організаторів протесту у департаменті Вар.

Окремі з організаторів протесту декларують в регіонах декларують готовність йти до Парижа, щоб зустрітися з президентом Еммануелем Макроном.

Варто зазначити, що 74% французів, за даними опитування, підтримують акції протесту водіїв.