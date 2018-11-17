Во Франции масштабные протесты против роста цен на топливо, есть погиблий и раненые

По всей Франции в субботу проходят протесты водителей, которые уже ознаменовались трагическими инцидентами.

Об этом сообщает BFMTV.

Ожидается, что по всей стране состоится более 1500 акций "желтых жилетов", как окрестили протестующих в СМИ из-за обязательного атрибута водителей – ярко желтого светоотражающего жилета.

Как сообщил министр внутренних дел Кристоф Кастанер, утром по всей стране зафиксированы более 1000 акций, в которых принимают участие 50 тысяч человек.

С утра протестующие заблокировали ряд дорог, в том числе и кольцевую дорогу в районе Парижа. Из-за этого ряд перевозчиков еще накануне отменили свои субботние рейсы по стране.

Не обошлось и без инцидентов.

В департаменте Изер женщина везла свою дочку к врачу, когда увидела толпу протестующих, которые пытались помешать ее проезда. Водитель запаниковала и направила автомобиль на людей. В результате погиб 50-летний мужчина.

Кроме того, по данным МВД Франции, незначительные ранения получили 16 человек, еще один протестующий получил серьезные травмы в Савойе, сбитый автомобилем. Также сообщается о по меньшей мере об одном травмированном правоохранителе.

Акции направлены против подорожания топлива в стране.

"Идея протеста – стоять на месте, чтобы быть услышанными. Пока не будет изменений, мы не двинемся с места. Мы решительно настроены стоять до вечера субботы, воскресенье, понедельник" - заявил один из организаторов протеста в департаменте Вар.

Отдельные из организаторов протеста декларируют в регионах декларируют готовность идти в Париж, чтобы встретиться с президентом Эммануэлем Макроном.

Стоит отметить, что 74% французов, по данным опроса, поддерживают акции протеста водителей.