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Лавров обвинил Запад в попытках превратить Балканы в плацдарм против РФ

Суббота, 17 ноября 2018, 14:42

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада пытаются превратить Балканы в плацдарм против РФ.

Об этом он сообщил в интервью газете Serbian Telegraph, текст которого опубликован на сайте МИД России.

"Складывается впечатление, что уроки украинской трагедии на Западе так и не изучены. Сегодня предпринимаются настойчивые попытки превратить Балканы в еще один плацдарм против России. От стран региона настойчиво требуют сделать выбор: либо с Москвой, либо с Вашингтоном и Брюсселем", - сказал Лавров.

По его словам, после окончания холодной войны западные государства отказались от совместной работы "формирование архитектуры равной и неделимой безопасности в евроатлантике", к которой призывала Россия.

Он добавил, что западные страны избрали "тупиковый путь расширения подконтрольного им геополитического пространства" и создание "новых разделительных линий на европейском континенте".

Лавров также обвинил Запад в давлении на Белград с целью свернуть "взаимовыгодное сотрудничество" Сербии и РФ.

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