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Протести водіїв у Франції: 229 постраждалих, більше сотні затриманих

Неділя, 18 листопада 2018, 09:53

У Франції під час протестів проти зростання цін на пальне постраждали понад 200 осіб.

Про це повідомляє Le Figaro.

У суботу в масштабній акції протесту "Жовті жилети" по всій країні взяли участь щонайменше 282 710 протестуючих. З 6 ранку вони блокували основні автошляхи країни та стратегічні пункти інфраструктури.

 

По всій Франції відбулося понад 2000 акцій протесту, сталося чимало сутичок із правоохоронцями. За останніми даними постраждали 229 людини, у тому числі шестеро отримали серйозні травми.

Під час акції загинув один протестувальник, збитий жінкою на автомобілі.

 

Поліція затримала 117 учасників протестів, з яких 73 станом на ранок неділі залишаються під вартою.

За даними МВС Франції, сьогодні вранці продовжуються близько 150 акцій протесту.

В уряді вже заявили, що не відмовляться від фіскальної політики та політики щодо навколишнього середовища, яка передбачає збільшення акцизу на пальне, зокрема, дизель, для стимулювання переходу на екологічно чисті автомобілі.

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