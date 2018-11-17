Протести водіїв у Франції: десятки поранених і затриманих

У Франції під час протестів проти зростання цін на пальне постраждали 47 осіб.

Про це повідомляє France Info з посиланням на МВС країни.

Поліція також повідомила про щонайменше 24 затриманих, 17 з яких правоохоронці взяли під варту.

Загалом у країні зараз проходить понад 2000 акцій різного масштабу, в яких беруть участь до 125 тисяч людей.

У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників на Єлисейських полях.

Частина демонстрантів зібралася біля резиденції французького президента Еммануеля Макрона вимагаючи його відставки.

Протестувальники по всій країні загалом налаштовані рішуче і не збираються згортати протести.

Раніше повідомлялося, що під час акції загинув один протестувальник, збитий жінкою на автомобілі.