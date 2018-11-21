Wizz Air хоче відновити роботу української "дочки" у 2019 році

Лоукост-авіакомпанія Wizz Air має намір відновити роботу української компанії "Візз Ейр Україна" у 2019 році.

Про це йшлося на зустрічі президента України Петра Порошенка та генерального директора Wizz Air Джозефа Вараді, повідомляє прес-служба авіакомпанії.

"Учасники зустрічі обговорили законодавчі, регуляторні та економічні умови, необхідні для досягнення фінальних домовленостей у рамках довгострокової бізнес-пропозиції. Відновлення діяльності "Візз Ейр Україна" сприяло б розвитку української авіаційної галузі…Крім того, це дозволило б створити близько 6000 локальних робочих місць, як прямих так і в суміжних галузях", - повідомили в компанії.

Зазначається, що відновлення "Візз Ейр Україна" надасть змогу розширити мережу лоукост-маршрутів авіакомпанії до/з України завдяки інвестиціям у $2,5 млрд, що будуть здійснені для збільшення українського авіапарку до 20 нових літаків Airbus A320 та Airbus A321.

"Ці літаки будуть поставлені на бази авіакомпанії у Києві та інших регіонах України. У результаті запланований обсяг перевезених пасажирів складатиме 6 млн на рік до 2025 року", - зазначили у Wizz Air.

Нагадаємо, "Візз Ейр Україна" припинила роботу в квітні 2015 року. Таке рішення було прийнято в зв'язку з бойовими діями на Сході Україні, девальвацією і нестабільністю гривні.