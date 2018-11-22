Сейм Польщі схвалив поправки до закону про Верховний суд, яких вимагав ЄС

Сейм Польщі ухвалив поправки до спірного Закону про Верховний суд, що дозволять повернути на роботу суддів, яких по досягненню 65 років відправили на пенсію.

Як повідомляє "Польське Радіо", за законопроект проголосували 215 депутатів, проти - 161, 24 утрималися.

Поправками передбачено продовження повноважень суддів Верховного і Вищого адміністративного судів, старших за 65 років. Оновлений закон буде відправлений на розгляд Сенату.

Крім продовження повноважень верховних суддів, старших за 65 років, законопроект скасовує процедуру отримання відповідної згоди президента. Таким чином 20 суддів Верховного суду, які раніше були змушені піти на пенсію у зв'язку зі зниженням пенсійного віку, зможуть повернутися до роботи.

Саме ці положення Закону про Верховний суд раніше викликали критичну реакцію з боку Єврокомісії. Виконавчий орган ЄС порушив стосовно Польщі санкційну процедуру і подав позов до Суду ЄС. Останній, своєю чергою, розпорядився призупинити вищевказане положення Закону про Верховний суд.