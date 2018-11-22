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Сейм Польши принял поправки к закону о Верховном суде, которых требовал ЕС

Четверг, 22 ноября 2018, 08:16

Сейм Польши принял поправки к спорному Закону о Верховном суде, которые позволят вернуть на работу судей, отправленных по достижению 65 лет на пенсию.

Как сообщает "Польское радио", за законопроект проголосовали 215 депутатов, против - 161, 24 воздержались.

Поправками предусмотрено продление полномочий судей Верховного и Высшего административного судов старше 65 лет. Обновленный закон будет отправлен на рассмотрение Сената.

Кроме продления полномочий верховных судей старше 65 лет, законопроект отменяет процедуру получения соответствующего согласия президента. Таким образом, 20 судей Верховного суда, которые ранее были вынуждены уйти на пенсию в связи со снижением пенсионного возраста, смогут вернуться к работе.

Именно эти положения Закона о Верховном суде ранее вызвали критическую реакцию со стороны Еврокомиссии. Исполнительный орган ЕС возбудил в отношении Польши санкционную процедуру и подал иск в Суд ЕС. Он, в свою очередь, распорядился приостановить вышеуказанное положение Закона о Верховном суде.

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Польша Еврокомиссия
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