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ЄС у п’ятницю вирішуватиме питання Гібралтару перед самітом щодо Brexit

П'ятниця, 23 листопада 2018, 08:05

Учасники переговорів по Brexit в Європейському союзі зустрінуться в п'ятницю, щоб спробувати усунути останню перешкоду на шляху утвердження угоди про вихід Британії з ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про суперечку навколо Гібралтару і позицію Іспанії. Мадрид зажадав внесення змін до угоди і політичну декларацію про нові стосунки між ЄС і Великобританією, щоб роз'яснити, що будь-які рішення про спірну британську заморську територію Гібралтар будуть прийняті тільки через прямі переговори з Мадридом.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив в четвер, що Іспанія накладе вето на проект угоди про вихід Великобританії з ЄС, якщо ніяких змін не буде зроблено.

"Після моєї розмови з Терезою Мей наші позиції залишаються різними. Мій уряд завжди буде захищати інтереси Іспанії. Якщо ніяких змін не буде, ми накладемо вето на Brexit ", - сказав Санчес.

Відповідно до правил ЄС договір про вихід приймається кваліфікованою більшістю, а не одноголосно, тому одна держава не може її заблокувати. Однак лідери ЄС прагнуть до єдності з цього найбільш політично чутливого питання.

ЄС запропонував висловити стурбованість Іспанії в окремій заяві 27 лідерів в неділю, яка не буде частиною переговорів з Великобританією.

Дипломати ЄС сподіваються, що текст може бути узгоджений до вечора в п'ятницю, але вони також побоюються, що Санчес хотів би обговорити ситуацію на вищому рівні в неділю, щоб продемонструвати рішучість і набрати очки у виборців вдома напередодні грудневих регіональних виборів.

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