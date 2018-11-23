ЕС в пятницу будет решать вопрос Гибралтара перед саммитом по Brexit

Участники переговоров по Brexit в Европейском союзе встретятся в пятницу, чтобы попытаться устранить последнее препятствие на пути утверждения соглашения о выходе Британии из ЕС.

Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о споре вокруг Гибралтара и позиции Испании. Мадрид потребовал внесения изменений в соглашение и политическую декларацию о новых отношениях между ЕС и Великобританией, чтобы разъяснить, что любые решения о спорной британской заморской территории Гибралтар будут приняты только через прямые переговоры с Мадридом.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в четверг, что Испания наложит вето на проект соглашения о выходе Великобритании ЕС, если никаких изменений не будет сделано.

"После моего разговора с Терезой Май наши позиции остаются разными. Мое правительство всегда будет защищать интересы Испании. Если никаких изменений не будет, мы наложим вето на Brexit", - сказал Санчес.

В соответствии с правилами ЕС договор о выходе принимается квалифицированным большинством, а не единогласно, поэтому одно государство не может его заблокировать. Однако лидеры ЕС стремятся к единству по этому наиболее политически чувствительному вопросу.

ЕС предложил высказать озабоченность Испании в отдельном заявлении 27 лидеров в воскресенье, которое не будет частью переговоров с Великобританией.

Дипломаты ЕС надеются, что текст может быть согласован к вечеру в пятницу, но они также опасаются, что Санчес хотел бы обсудить ситуацию на высшем уровне в воскресенье, чтобы продемонстрировать решимость и набрать очки у избирателей дома накануне декабрьских региональных выборов.