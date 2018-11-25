У Швейцарії провалилась ідея популістів послабити вагу міжнародного права

Жителі Швейцарії на референдумі у неділю не підтримали ініціативу популістів, згідно з якою національному праву пропонувалось надати більшої ваги, ніж міжнародному.

Про це свідчать проміжні результати підрахунку голосів (підраховані результати у 23 із 26 кантонів), повідомляє видання Neue Zurcher Zeitung.

66,4% тих, хто взяли участь у референдумі, не підтримали пропозицію популістів. Відповідно, лише 33,6% учасників голосування підтримали ініціативу.

Так звана "ініціатива із самовизначення" належить правопопулістській Швейцарській народній партії, яка невдоволена тим, що Верховний суд Швейцарії піддав сумніву деякі з її останніх пропозицій, посилаючись у своїх рішеннях на міжнародне право.

У Швейцарії побоювались, якщо ініціатива популістів буде реалізована, то країна майже непевне могла б денонсувати Європейську конвенцію з прав людини. А це не тільки позбавило би швейцарців доступу до Європейського суду з прав людини, а й створило би кризу у відносинах з Євросоюзом.

Детальніше читайте у статті: "Референдум щодо ізоляції: Швейцарія голосуватиме за відхід від своїх міжнародних зобов'язань".