В Швейцарии провалилась идея популистов ослабить вес международного права - прогноз

Жители Швейцарии на референдуме в воскресенье не поддержали инициативу популистов, согласно которой национальному праву предлагалось придать больший вес, чем международному.

Об этом свидетельствуют промежуточные результаты подсчета голосов (подсчитаны результаты в 23 из 26 кантонов), сообщает издание Neue Zurcher Zeitung.

66,4% тех, кто приняли участие в референдуме, не поддержали предложение популистов. Соответственно, лишь 33,4% участников голосования поддержали инициативу.

Так называемая "инициатива по самоопределению" принадлежит правопопулистской Швейцарской народной партии, которая недовольна тем, что Верховный суд Швейцарии подверг сомнению некоторые из ее последних предложений, ссылаясь в своих решениях на международное право.

В Швейцарии опасались, если инициатива популистов будет реализована, то страна почти неверное могла бы денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. А это не только лишило бы швейцарцев доступа к Европейскому суду по правам человека, но и создало бы кризис в отношениях с Евросоюзом.

Подробнее читайте в статье: "Референдум за изоляцию: Швейцария будет голосовать за отход от своих международных обязательств".