Євродепутат: Росія фізично блокує Керченську протоку

Депутат Європейського парламенту Ребекка Гармс звертає увагу європейських політиків на небезпечну ескалацію в Азовському морі.

"Блокада Керченської протоки. Тепер фізична. Погляньте на фото, які відображають останню ескалацію", - написала євродепутат у своєму Twitter, поширивши зображення заблокованої російським вантажним судном Керченської протоки.

У своєму повідомленні Гармс звернулася до очільниці європейської дипломатії Федеріки Могеріні, голови МЗС Німеччини Гайко Мааса, голови МЗС Литви Лінаса Лінкявічюса, голови МЗС Швеції Маргот Вальстрьом і спеціального представника Держдепу США Курта Валкера. В іншому повідомленні Гармс назвала ескалацію в Азовському морі "серйозною".

Blockade of #KerchStrait Now physically. Have a look on the pictures showing recent escalation @FedericaMog @HeikoMaas @LinkeviciusL @margotwallstrom @SpecRepUkraine #AzovSea https://t.co/a4TMMT4Ces