Євродепутат: Росія фізично блокує Керченську протоку

Депутат Європейського парламенту Ребекка Гармс звертає увагу європейських політиків на небезпечну ескалацію в Азовському морі.

"Блокада Керченської протоки. Тепер фізична. Погляньте на фото, які відображають останню ескалацію", - написала євродепутат у своєму Twitter, поширивши зображення заблокованої російським вантажним судном Керченської протоки.

У своєму повідомленні Гармс звернулася до очільниці європейської дипломатії Федеріки Могеріні, голови МЗС Німеччини Гайко Мааса, голови МЗС Литви Лінаса Лінкявічюса, голови МЗС Швеції Маргот Вальстрьом і спеціального представника Держдепу США Курта Валкера. В іншому повідомленні Гармс назвала ескалацію в Азовському морі "серйозною".

У неділю зранку Військово-морські сили ЗСУ заявили, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України.

Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксиру, в результаті якого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

У ВМС підкреслили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

У свою чергу в так званому "прикордонному управлінні ФСБ по Криму" заявили, що три кораблі Військово-морських сил України у неділю перетнули державний кордон Росії.

Згодом росіяни заборонили прохід цивільних суден через Керченську протоку