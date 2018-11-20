Британія звернулась до Росії у зв’язку з дестабілізацією на Азові

Велика Британія закликала Росію припинити затримувати та перешкоджати доступу суден до Азовського моря після того, як це питання напередодні обговорили у Раді із закордонних справ ЄС.

Про це йдеться в заяві британського МЗС, оприлюдненій 19 листопада.

У МЗС наголосили, що постійне обмеження свободи судноплавства Росією дестабілізує регіональну економіку.

"Росія і її сили безпеки продовжують порушувати українське та міжнародне судноплавство, які заходять в українські порти в Азовському морі. У березні Росія відкрила незаконно збудований міст через Керченську протоку, який з'єднує Росію з окупованим Кримським півостровом", - нагадали в британському міністерстві.

"З того часу Росія проводить операції із зупинки та пошуку вантажних суден, які прибувають та відпливають з українських портів в Азовському морі. Це спричиняє затримки, значне збільшення транспортних витрат і зниження доходів українських портів", - констатували у британському МЗС.

У Британії підрахували, що протягом цього часу понад 200 суден постраждали від "політики, яка завдає шкоди економіці України та підриває її суверенітет".

"Ми також стурбовані зростанням військової присутності Росії в Азовському морі. Велика Британія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її визнаних кордонів і територіальних вод.

Закликаємо Росію забезпечити безперешкодний доступ торговельних суден через Керченську протоку та Азовське море", - йдеться у заяві.

Напередодні міністри закордонних справ ЄС обговорили конкретні заходи у зв’язку з діяльністю РФ в Азовському морі. У зв’язку з діями РФ на Азові ЄС застосує "цільові заходи".