Евродепутат: Россия физически блокирует Керченский пролив

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс обращает внимание европейских политиков на опасную эскалацию в Азовском море.

"Блокада Керченского пролива. Теперь физическая. Посмотрите на фото, которые отражают последнюю эскалацию", - написала евродепутат в своем Twitter, распространив изображения заблокированного российским грузовым судном Керченского пролива.

В своем сообщении Хармс обратилась к руководительнице европейской дипломатии Федерике Могерини, главе МИД Германии Хайко Маасу, главе МИД Литвы Линасу Линкявичюсу, главе МИД Швеции Маргот Валльстрём и специальному представителю Госдепа США Курту Валкеру. В другом сообщении Хармс назвала эскалацию в Азовском море "серьезной".

Как сообщалось, в воскресенье утром в ВМС ВСУ заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины.

Так, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

В свою очередь в так называемом "пограничном управлении ФСБ по Крыму" заявили, что три корабля Военно-морских сил Украины в воскресенье пересекли государственную границу России.

"Ддо настоящего времени заявки установленным порядком не поданы, в график прохода корабли не включены", - заявили российские пограничники.

Позже россияне запретили проход гражданских судов через Керченский пролив в воскресенье.