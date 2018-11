Евродепутат: Россия физически блокирует Керченский пролив

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс обращает внимание европейских политиков на опасную эскалацию в Азовском море.

"Блокада Керченского пролива. Теперь физическая. Посмотрите на фото, которые отражают последнюю эскалацию", - написала евродепутат в своем Twitter, распространив изображения заблокированного российским грузовым судном Керченского пролива.

В своем сообщении Хармс обратилась к руководительнице европейской дипломатии Федерике Могерини, главе МИД Германии Хайко Маасу, главе МИД Литвы Линасу Линкявичюсу, главе МИД Швеции Маргот Валльстрём и специальному представителю Госдепа США Курту Валкеру. В другом сообщении Хармс назвала эскалацию в Азовском море "серьезной".

Blockade of #KerchStrait Now physically. Have a look on the pictures showing recent escalation @FedericaMog @HeikoMaas @LinkeviciusL @margotwallstrom @SpecRepUkraine #AzovSea https://t.co/a4TMMT4Ces