Геращенко: ЄС має зробити чітку заяву із визнанням військової агресії РФ проти України

Спікер Верховної Ради Ірина Геращенко закликала Європейський союз визнати військову агресію РФ проти України у ситуації з нападом російських кораблів в Керченські протоці.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Федеріка Могеріні закликає обидві сторони до стриманості. А я закликаю Федеріку Могеріні перестати обманювати саму себе і зробити чесну заяву. Немає ніяких двох сторін. Є агресія РФ проти України", - написала Геращенко.

Вона зазначила, що за весь час свого перебування на високій посаді Високого представника ЄС з зовнішньої політики Могеріні лише кілька разів побувала в Україні і жодного разу не знайшла часу поїхати на Донбас.

"Вона проводила безкінечні зустрічі з активістами й відмовилася зустрітися з родинами заручників, попри всі наші зусилля. Вона воліла слухати від активістів про "погану українську владу і корупцію", але не чути від наших військових і звільнених заручників, що ключовою загрозою фізичного виживання України - є військова агресія РФ", - написала Геращенко.

"Мені набридла ця напівправда, напівтони, напівпереляк, глибокі і широкі занепокоєння. Європейці, немає двох сторін. Є агресор. Є жертва. Вам не дуже хочеться воювати. Ок. Наважтеся тоді хоча б називати речі своїми іменами", - додала вона.

Нагадаємо, ЄС у своїй заяві закликав Росію відновити свободу руху в Керченській протоці і не загострювати ситуацію в Азовському морі.

Брюссель також закликав всі сторони діяти стримано в Азовському морі, хоча в даній ситуації Україна не вчинила жодних провокативних або незаконних дій.