Геращенко: ЕС должен сделать четкое заявление с признанием военной агрессии РФ против Украины

Спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призвала Европейский союз признать военную агрессию РФ против Украины в ситуации с нападением российских кораблей в Керченском проливе.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Федерика Могерини призывает обе стороны к сдержанности. А я призываю Федерику Могерини перестать обманывать саму себя и сделать честное заявление. Нет никаких двух сторон. Есть агрессия РФ против Украины", - написала Геращенко.

Она отметила, что за все время своего пребывания на посту Высокого представителя ЕС по внешней политике Могерини лишь несколько раз побывала в Украине и ни разу не нашла времени поехать на Донбасс.

"Она проводила бесконечные встречи с активистами и отказалась встретиться с семьями заложников, несмотря на все наши усилия. Она предпочла слушать от активистов о "плохой украинскую власти и коррупции", но не слышать от наших военных и освобожденных заложников, что ключевой угрозой физического выживания Украины - является военная агрессия РФ", - написала Геращенко.

"Мне надоела эта полуправда, полутона, полуиспуг, глубокие и широкие беспокойства. Европейцы, нет двух сторон. Есть агрессор. Есть жертва. Вам не очень хочется воевать. Ок. Наберитесь смелости тогда хотя бы называть вещи своими именами", - добавила она.

Напомним, ЕС в своем заявлении призвал Россию восстановить свободу движения в Керченском проливе и не обострять ситуацию в Азовском море.

Брюссель также призвал все стороны действовать сдержанно в Азовском море, хотя в данной ситуации Украина не сделала никаких провокационных или незаконных действий.