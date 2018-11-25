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Україна просить США про чіткий сигнал агресору через події на Азові

Неділя, 25 листопада 2018, 21:49

Посольство України в Сполучених Штатах звернулось до американських партнерів із закликом про рішучу підтримку України та чіткий сигнал агресору через надзвичайні події в Азовському морі.

Про це повідомив посол України у Вашингтоні Валерій Чалий на свої сторінці у Facebook.

"Негайно звернулися до американських партнерів з закликом про рішучу підтримку України та чіткий сигнал з боку США агресору. Запевнено про пильну увагу до розвитку ситуації та підготовку реакції з метою недопущення подальшої ескалації. Розраховуємо на підтримку нашого cтратегічного партнера", - повідомив Чалий.

Посол заявив, що неправомірне застосування сили з боку РФ стосовно кораблів та персоналу ВМС ЗС України є провокацією, що виводить російську агресію проти України на новий рівень.

"Такі дії в Чорному та Азовському морях не тільки порушують міжнародно-правові норми, але й несуть в собі загрозу повномасштабного військового конфлікту та безпеці держав Чорноморського регіону", - додав він.

Зранку 25 листопада Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що прикордонні кораблі РФ "здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України": російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксиру.

У "прикордонному управлінні ФСБ по Криму" заявили, що три кораблі Військово-морських сил України перетнули державний кордон Росії. Згодом росіяни заборонили прохід цивільних суден через Керченську протоку.

Станом на 19:00 Командування ВМС ЗС України повідомило, що російські кораблі та катери розпочали переслідування корабельної групи Військово-морських силЗбройних сил України  та в ультимативній формі вимагають зупинитися під загрозою застосування зброї.

У підсумку російські служби затримали три судна зі складу корабельної групи Військово-Морських Сил ЗС України. Двох українських моряків поранено.

Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада відбудеться засідання Воєнного кабінету під керівництвом президента Петра Порошенка.

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Росія США Азово-Керченська криза
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