ЄС звернувся до Росії з обережною заявою щодо її нападу на ВМС України

Європейський союз закликає Росію відновити свободу руху в Керченській протоці і не загострювати ситуацію в Азовському морі.

Про це йдеться у заяві речниці ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Майї Косьянчич.

"Напруженість в Азовському морі та Керченській протоці сьогодні небезпечно зросла після сьогоднішнього ранкового інциденту між російськими та українськими військово-морськими судами, коли останні намагалися пройти через Керченську протоку, а також подальші події, включаючи закриття руху російською владою і повідомлення про захоплення українських суден та постріли по них", - йдеться у заяві.

Брюссель закликав всі сторони діяти стримано в Азовському морі, хоча в даній ситуації Україна не вчинила жодних провокативних або незаконних дій.

"Ми очікуємо, що Росія відновить свободу проходу в Керченській протоці і закликаємо всіх діяти з максимальною стриманістю, щоб негайно провести деескалацію ситуації", - зазначається в заяві.

В ЄС нагадали, що глава дипломатії Федеріка Могеріні нещодавно однозначно заявила, що події в Азовському морі - це демонстрація того, як нестабільність та напруженість зростають, якщо не виконуються основні правила міжнародного співробітництва.

"Будівництво Керченського мосту відбулося без згоди України та становило чергове порушення суверенітету та територіальної цілісності України. Це паралельно з мілітаризацією Азовського моря призвело до посилення контролю над морськими перевезеннями в протоці. Європейський Союз очікує від Росії припинення перевірок", - йдеться у заяві.

В ЄС підкреслили, що не визнають незаконну анексію Кримського півострова з боку Росії.

За останньою інформацією російські служби затримали три судна зі складу корабельної групи Військово-Морських Сил ЗС України.

Зранку 25 листопада Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що прикордонні кораблі РФ "здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України": російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксиру.

У "прикордонному управлінні ФСБ по Криму" заявили, що три кораблі Військово-морських сил України перетнули державний кордон Росії. Згодом росіяни заборонили прохід цивільних суден через Керченську протоку.