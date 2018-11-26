У Бундестазі відреагували на ескалацію в Азовському морі

Ескалація Росією напруженості в Азовському морі доводить відсутність інтересу з її боку до пошуку шляхів мирного врегулювання конфлікту з Україною.

Про це у своєму Twitter написав голова комітету німецького Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген (Християнсько-демократичний союз).

"Так, на жаль. Ця ескалація є доказом того, що Росія, схоже, не зацікавлена в будь-яких результатах від переговорного процесу щодо України", - заявив він.

Yes, sadly. This escalation is proof that Russia does not seem to be interested in any kind of outcome from the Ukraine negotiation process. #Ukraine https://t.co/RWNf7H95pz — Norbert Röttgen (@n_roettgen) 25 листопада 2018 р.

Реттген наразі є чи не єдиним німецьким політиком, який прокоментував агресію РФ в Азові. У МЗС ФРН на запит не відповіли, пише "Укрінформ".

Київ очікує від Берліна засудження агресивних дій Росії проти України та рішучих кроків для припинення курсу Кремля на воєнну ескалацію.

25 листопада в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіянами було захоплено три кораблі й поранено 6 українських військовослужбовців.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи, доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.