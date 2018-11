У Бундестазі відреагували на ескалацію в Азовському морі

Про це у своєму Twitter написав голова комітету німецького Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген (Християнсько-демократичний союз).

"Так, на жаль. Ця ескалація є доказом того, що Росія, схоже, не зацікавлена в будь-яких результатах від переговорного процесу щодо України", - заявив він.

Yes, sadly. This escalation is proof that Russia does not seem to be interested in any kind of outcome from the Ukraine negotiation process. #Ukraine https://t.co/RWNf7H95pz