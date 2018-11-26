У Конгресі США закликали Трампа притягнути Путіна до відповідальності за дії на Азові
США повинні стати пліч-о-пліч з Україною через явне порушення Росією міжнародного права в Азовському морі.
Про це заявив член Палати представників Конгресу США від Республіканської партії, співголова Українського конгресового кокуса Брайан Фіцпатрік.
"Кричуще порушення Росією міжнародного права в Азовському морі і її провокаційна атака на суверенітет України абсолютно неприйнятні. Росія повинна негайно відновити свободу пересування через Керченську протоку, щоб дозволити українським суднам вільно використовувати українські порти", - йдеться у його заяві.
Фіцпатрік наголосив, що агресія Москви є прямою загрозою інтересам національної безпеки США.
"Я закликаю президента і адміністрацію притягнути до відповідальності Владіміра Путіна на наступному тижні на саміті G20. Ми повинні стати пліч-о-пліч з українцями", - додав конгресмен.
Як повідомлялося, Україна закликає Європейський Союз та держави-члени відреагувати на використання сили Росією у Керченській протоці новою хвилею санкцій.
25 листопада в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіянами було захоплено три кораблі й поранено 6 українських військовослужбовців.
Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи, доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.
Як повідомлялось, за резульnатами засіданя РНБО президент Петро Порошенко просить Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.