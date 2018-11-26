Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Конгресі США закликали Трампа притягнути Путіна до відповідальності за дії на Азові

Україна звернулася до ЄС щодо нових санкцій проти Росії

В НАТО заявили про незаперечну підтримку України у кризі в Керченській протоці

ЄС звернувся до Росії з обережною заявою щодо її нападу на ВМС України






У Конгресі США закликали Трампа притягнути Путіна до відповідальності за дії на Азові

Понеділок, 26 листопада 2018, 07:29

США повинні стати пліч-о-пліч з Україною через явне порушення Росією міжнародного права в Азовському морі.

Про це заявив член Палати представників Конгресу США від Республіканської партії, співголова Українського конгресового кокуса Брайан Фіцпатрік.

"Кричуще порушення Росією міжнародного права в Азовському морі і її провокаційна атака на суверенітет України абсолютно неприйнятні. Росія повинна негайно відновити свободу пересування через Керченську протоку, щоб дозволити українським суднам вільно використовувати українські порти", - йдеться у його заяві.

Фіцпатрік наголосив, що агресія Москви є прямою загрозою інтересам національної безпеки США.

"Я закликаю президента і адміністрацію притягнути до відповідальності Владіміра Путіна на наступному тижні на саміті G20. Ми повинні стати пліч-о-пліч з українцями", - додав конгресмен.

Варто зазначити, що з боку американської виконавчої влади - Держдепу, Білого дому або посольства США - офіційної реакції на останні дії Росії на Азові досі немає.

Як повідомлялося, Україна закликає Європейський Союз та держави-члени відреагувати на використання сили Росією у Керченській протоці новою хвилею санкцій.

25 листопада в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіянами було захоплено три кораблі й поранено 6 українських військовослужбовців

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що  загалом на українських суднах перебували 23 особи, доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.  

Як повідомлялось, за резульnатами засіданя РНБО президент Петро Порошенко просить Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Трамп США Донбас та ОРДЛО
powered by lun.ua
Читайте також
Посол у Німеччині: чекаємо від Берліна рішучих кроків у зв’язку з агресією РФ
Польща засудила агресивні дії РФ в Азовському морі
Україна звернулася до ЄС щодо нових санкцій проти Росії
Естонія закликала Росію негайно звільнити захоплені українські кораблі
МЗС Румунії: агресія Росії підриває безпеку всього регіону