Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Україна звернулася до ЄС щодо нових санкцій проти Росії

В НАТО заявили про незаперечну підтримку України у кризі в Керченській протоці

ЄС звернувся до Росії з обережною заявою щодо її нападу на ВМС України

Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН






Польща засудила агресивні дії РФ в Азовському морі

Понеділок, 26 листопада 2018, 00:42

Польща засудила агресію Росії в Азовському морі і закликала її поважати міжнародне право.

Про це йдеться в заяві  МЗС Польщі.

"Сьогоднішня драматична ескалація напруженості в водах Азовського моря, в результаті якої поранені моряки і пошкоджені кораблі ВМФ України, стала наслідком послідовних порушень Російською Федерацією основних принципів міжнародного права, в тому числі в порушенні територіальної цілісності і суверенітету України", - йдеться в заяві.

У польському МЗС відзначили, що після незаконної окупації Криму, розпалювання конфлікту на Донбасі, будівництва Керченського мосту без згоди влади в Києві, Росія порушила принцип свободи судноплавства.

"Ми рішуче засуджуємо агресивні дії Росії, ми закликаємо її владу поважати міжнародне право, а обидві сторони - до стриманості в нинішній ситуації, яка може поставити під загрозу стабільність європейської безпеки", - заявили в МЗС Польщі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Азово-Керченська криза
powered by lun.ua
Читайте також
Глава МЗС Латвії: дії РФ на Азові - явне порушення міжнародного права
Україна просить США про чіткий сигнал агресору через події на Азові
Глава МЗС Литви: дії росіян на Азові - це акт агресії
МЗС вимагає міжнародної реакції на агресію РФ в Азовському морі
МЗС РФ просить Євросоюз "не драматизувати" ситуацію в Азовському морі