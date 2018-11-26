Польща засудила агресивні дії РФ в Азовському морі

Польща засудила агресію Росії в Азовському морі і закликала її поважати міжнародне право.

Про це йдеться в заяві МЗС Польщі.

"Сьогоднішня драматична ескалація напруженості в водах Азовського моря, в результаті якої поранені моряки і пошкоджені кораблі ВМФ України, стала наслідком послідовних порушень Російською Федерацією основних принципів міжнародного права, в тому числі в порушенні територіальної цілісності і суверенітету України", - йдеться в заяві.

У польському МЗС відзначили, що після незаконної окупації Криму, розпалювання конфлікту на Донбасі, будівництва Керченського мосту без згоди влади в Києві, Росія порушила принцип свободи судноплавства.

"Ми рішуче засуджуємо агресивні дії Росії, ми закликаємо її владу поважати міжнародне право, а обидві сторони - до стриманості в нинішній ситуації, яка може поставити під загрозу стабільність європейської безпеки", - заявили в МЗС Польщі.