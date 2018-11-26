В Бундестаге отреагировали на эскалацию в Азовском море

Эскалация Россией напряженности в Азовском море доказывает отсутствие интереса с ее стороны к поиску путей мирного урегулирования конфликта с Украиной.

Об этом в своем Twitter написал глава комитета немецкого Бундестага по вопросам внешней политики Норберт Реттген (Христианско-демократический союз).

"Да, к сожалению. Эта эскалация является доказательством того, что Россия, похоже, не заинтересована в любых результатах от переговорного процесса по Украине", - заявил он.

Реттген сейчас является едва ли не единственным немецким политиком, который прокомментировал последнюю агрессию РФ на Азове. В МИД ФРГ по запросу пока не ответили, пишет "Укринформ".

25 ноября в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

Как сообщалось, по результатам заседаний СНБО президент Петр Порошенко просит Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.