Порошенко розраховує, що Трамп на G20 заявить Путіну забратися з України

Президент Петро Порошенко розраховує на підтримку Сполучених Штатів і президента Трампа під час саміту G20 в Аргентині.

Про це він заявив у інтерв'ю американському телеканалу NBC.

Порошенко розповів, що у минулому провів декілька зустрічей з президентом Трампом, під час яких що отримав тверду позицію про його підтримку суверенітету, територіальної цілісності та боротьби України за свободу і демократію.

"І в цій ситуації я розраховую на США", - сказав глава держави.

На запитання журналіста, який меседж президент Трамп повинен донести Путіну на саміті G20, Порошенко сказав: "Забирайтеся з України, містер Путін".

Президент підкреслив, що реальна мета Росії - окупація моря, і зараз відбувається початок агресії.

"Це не просто атака проти двох українських легких військових катерів та одного буксира. Це агресія в Азовському морі", - сказав президент.

Він наголосив, що запровадження воєнного стану в декількох областях України спрямоване на захист України.

За словами Порошенка, Україна також попросила, аби країни НАТО направили кілька суден у Чорне море для забезпечення глобальної безпеки.

Саміт G20 відбудеться в Буенос-Айресі 30 листопада - 1 грудня. Трамп допустив, що може скасувати заплановану зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним на саміті G20 після того, як Росія захопила українські військово-морські судна в Чорному морі.