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Порошенко рассчитывает, что Трамп в G20 заявит Путину убираться из Украины

Среда, 28 ноября 2018, 10:31

Президент Петр Порошенко рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов и президента Трампа во время саммита G20 в Аргентине.

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

Порошенко рассказал, что в прошлом провел несколько встреч с президентом Трампом, во время которых получил твердую позицию о его поддержке суверенитета, территориальной целостности и борьбы Украины за свободу и демократию.

"И в этой ситуации я рассчитываю на США", - сказал глава государства.

На вопрос журналиста, какой месседж президент Трамп должен донести Путину на саммите G20, Порошенко сказал: "Убирайтесь из Украины, мистер Путин".

Президент подчеркнул, что реальная цель России - оккупация моря, и сейчас происходит начало агрессии.

"Это не просто атака против двух украинских легких военных катеров и одного буксира. Это агрессия в Азовском море", - сказал президент.

Он отметил, что введение военного положения в нескольких областях Украины направлено на защиту Украины.

По словам Порошенко, Украина также попросила, чтобы страны НАТО направили несколько судов в Черное море для обеспечения глобальной безопасности.

Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря. Трамп допустил, что может отменить запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 после того, как Россия захватила украинские военные корабли в Черном море.

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