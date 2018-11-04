Референдум про незалежність заморської території Франції: дуже висока явка

У французькому заморському регіоні Новій Каледонії в неділю, 4 листопада, за надзвичайно високої явки відбувся референдум щодо незалежності від Франції.

Як повідомляє Le Figaro, за час до закриття виборчих дільниць проголосували майже 73,68% виборців. Для порівняння, під час останніх місцевих виборів 2014 року на дільниці прийшли 58,1% від тих, хто має право голосу.

Нова Каледонія - архіпелаг з десятків островів в південній частині Тихого океану, за 15 тисяч кілометрів від Парижа, що увійшов до складу Французької імперії в 1853 році.

З 1998 року є особливим адміністративно-територіальним утворенням Франції. Згідно з Нумейськими угодами, підписаними цього ж року після насильницької кампанії з боку сепаратистів з корінного населення, до 2018 року в Новій Каледонії повинен був пройти референдум про статус території.

174 тисячі виборців мали відповісти на запитання: "Чи хочете ви, щоб Нова Каледонія отримала повний суверенітет і стала незалежною державою?".

Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, понад 60% від тих, хто має право участі в референдумі, збираються проголосувати за збереження єдиної з Францією держави. Частка корінного населення Нової Каледонії, яке здебільшого підтримує відокремлення від Франції, складає 39%.

Результати референдуму очікуються близько 22:00 за місцевим часом (о 13:00 за Києвом). Після оголошення підсумків голосування очікують виступ президента Франції Еммануеля Макрона.

Згідно з угодами 1998 року, в разі поразки прихильників незалежності на першому референдумі, у них буде можливість ініціювати ще два аналогічних референдуми до 2022 року.