Референдум о независимости заморской территории Франции: очень высокая явка

Во французском заморском регионе Новой Каледонии в воскресенье, 4 ноября, с чрезвычайно высокой явкой состоялся референдум о независимости от Франции.

Как сообщает Le Figaro, за время до закрытия избирательных участков проголосовали почти 73,68% избирателей. Для сравнения, на последних местных выборах в 2014 году на участки пришли 58,1% от тех, кто имеет право голоса.

Новая Каледония - архипелаг из десятков островов в южной части Тихого океана, в 15 тысячах километров от Парижа, вошедший в состав Французской империи в 1853 году.

С 1998 года является административно-территориальным образованием Франции. Согласно Нумейськимы соглашениями, подписанными этого же года после насильственной кампании со стороны сепаратистов из коренного населения, к 2018 году в Новой Каледонии должен был пройти референдум о статусе территории.

174 тысяч избирателей должны были ответить на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Новая Каледония получила полный суверенитет и стала независимым государством?".

Согласно последним социологическим опросам, более 60% от тех, кто имеет право участия в референдуме, собираются проголосовать за сохранение единго с Францией государства. Доля коренного населения Новой Каледонии, которое в основном поддерживает отделение от Франции, составляет 39%.

Результаты референдума ожидаются около 22:00 по местному времени (13:00 по Киеву). После объявления итогов голосования ожидается выступление президента Франции Эммануэля Макрона.

Согласно соглашениям 1998 года, в случае поражения сторонников независимости на первом референдуме, у них будет возможность инициировать еще два аналогичных референдума до 2022 года.