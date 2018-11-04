Лукашенко пообіцяв "розмістити щось" у відповідь на нову базу США в Польщі
Президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що створення нової американської бази на території Польщі змусить Білорусь і Росію дати адекватну відповідь.
З такою заявою глава Білорусі виступив у неділю, спілкуючись з жителями у Вітебській області, повідомляє БЕЛТА.
"Я міністру закордонних справ (Польщі. - Ред.) сказав - він виступав у нас в Мінську: ми з вами воювати не збираємося. Тому не треба створювати зайві бази.
В іншому випадку ми з росіянами повинні будемо відповідати. Значить, ми будемо змушені щось розміщувати, щоб вам протидіяти", - заявив Лукашенко.
Лукашенко зазначив, що, виступаючи цього тижня перед учасниками зустрічі Основної групи Мюнхенській конференції з безпеки, він закликав Захід "цінувати Білорусь".
"Я їм казав: цінуйте Білорусь, не треба проти нас санкції вводити. І наркота, і бандитизм, і ядерні елементи, і незаконна міграція - все через нас йде на Захід. Ми їх ловимо, відловлюємо за власний рахунок ", - сказав Лукашенко.
Президент США Дональд Трамп раніше схвалив рішення Варшави про виділення $1,5 - 2 млрд на будівництво інфраструктури під американську військову базу на території країни. Дуда зауважив, що її можна було б назвати "Форт Трамп".
Польща заявляє, що майбутнє збільшення американської присутності в країні – це реакція на агресивні дії Росії.
Нині на території Польщі дислокуються близько 3,5 тис. американських військовослужбовців, які перебувають там на ротаційній основі.